Марии Кожевниковой пришлось везти сына в больницу

Актриса Мария Кожевникова призналась, что врачом ей явно не быть. Накануне до ночи она пыталась вытащить занозу у своего сына Максима.

«В теории ведь нет ничего непонятного и сложного, тем более у себя я их вытаскивала без проблем, но на практике это ещё с какой занозой вам предстоит борьба. Если она мягкая, гибкая и глубокая, то лучше не терять времени, не мучать ребёнка, а сразу к врачу! Ночью мы наложили мазь, которая, по мнению экспертов в интернете, должна вытолкнуть занозу, но увы, чуда не произошло», — написала Кожевникова в Instagram.

В итоге актриса утром отвезла сына в столичную больницу, где мальчику удалили-таки занозу.

«Максик счастлив, особенно потому, что мама пообещала купить аж три тобота-робота. Реальное счастье — это когда все здоровы! Макусик справился, как мужик. Пару скупых слез», — рассказала о счастливом окончании истории актриса.

Напомним, Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. У пары трое сыновей — пятилетний Иван, четырехлетний Максим и почти двухлетний (20 июля) Василий.