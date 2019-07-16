Савичева поделилась рецептом шестичасового торта

Певица рассказала, чем она порадовала свою дочь на ее день рождения.

Поистине любовь родителей к своим детям безгранична, даже если ты и звезда. Это лишний раз доказала 32-летняя Юлия Савичева, которая ради своей любимой дочери в течение шести часов делала торт.

Фото своего кулинарного шедевра певица выложила на своей странице в соцсети.

«В основе мусса — сезонные абрикосы с прослойкой малинового мусса и малинового конфи со свежей малиной. Подложка — джаконда (миндальный бисквит). Сверху зеркальная глазурь, творожный взбитый крем со сливками, малина, украшения, свежий тимьян», — поделилась подробностями приготовления десерта певица в Instagram.

Напомним, Юлия Савичева замужем за музыкантом и композитором Александром Аршиновым. Дочь Анну она подарила ему два года назад.

Супруг написал для Савичевой музыку для песен «Седьмое небо» и «Выше звезд».