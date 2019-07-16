ЗВЕЗДЫ

Заметно похудевшую Пелагею сравнили с Шарлиз Терон

На новом снимке в соцсети певица напомнила поклонникам голливудскую диву.

Заметно похудевшую Пелагею сравнили с Шарлиз Терон
Пелагее исполнилось 33 года. Фото: globallookpress.com

На днях Пелагее исполнилось 33 года. Поклонники не устают восхищаться вокальными данными певицы, а также отмечают, что в последнее время она сильно изменилась, превратившись из барышни с пышными формами в утонченную красавицу.

Снимки артистки, которые она выкладывает в Instagram, собирают десятки тысяч «лайков» и сотни комментариев. Последнее фото звезды по-настоящему восхитило подписчиков. В кадре она позирует на пляже, облаченная в светлый вязаный сарафан. С распущенными светлыми локонами похудевшая Пелагея напомнила некоторым ее фанатам голливудскую диву Шарлиз Терон.

«Очаровательная! А наряд только усиливает изумительность Пелагеи», «На Шарлиз Терон здесь очень похожи», «Не узнала сначала. Шикарна!», «Точно. Я думала сначала, это Шарлиз», «Пелагея Сергевна, что вы творите? Просто убиваете своей красотой. С прошедшим вас днем рождения, мы вас очень любим», – заявили поклонники.

Фото: Instagram@pelageya_insta

Ранее Пелагея рассказала, как ей удалось сбросить лишние килограммы и не набрать вес вновь. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, артистка практикует гречневую диету, но иногда позволяет себе расслабиться и съесть немного вредной для фигуры еды на дружеском застолье. Самое главное, по словам певицы, не доводить себя до чувства голода, а поддерживать хорошую форму нужно при помощи физических упражнений.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

диета звездПелагеяпохудениесарафанШарлиз Терон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Заметно похудевшую Пелагею сравнили с Шарлиз Терон
Интересно?
Поделись с друзьями: