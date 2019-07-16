Заметно похудевшую Пелагею сравнили с Шарлиз Терон

На днях Пелагее исполнилось 33 года. Поклонники не устают восхищаться вокальными данными певицы, а также отмечают, что в последнее время она сильно изменилась, превратившись из барышни с пышными формами в утонченную красавицу.

Снимки артистки, которые она выкладывает в Instagram, собирают десятки тысяч «лайков» и сотни комментариев. Последнее фото звезды по-настоящему восхитило подписчиков. В кадре она позирует на пляже, облаченная в светлый вязаный сарафан. С распущенными светлыми локонами похудевшая Пелагея напомнила некоторым ее фанатам голливудскую диву Шарлиз Терон.

«Очаровательная! А наряд только усиливает изумительность Пелагеи», «На Шарлиз Терон здесь очень похожи», «Не узнала сначала. Шикарна!», «Точно. Я думала сначала, это Шарлиз», «Пелагея Сергевна, что вы творите? Просто убиваете своей красотой. С прошедшим вас днем рождения, мы вас очень любим», – заявили поклонники.

Ранее Пелагея рассказала, как ей удалось сбросить лишние килограммы и не набрать вес вновь. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, артистка практикует гречневую диету, но иногда позволяет себе расслабиться и съесть немного вредной для фигуры еды на дружеском застолье. Самое главное, по словам певицы, не доводить себя до чувства голода, а поддерживать хорошую форму нужно при помощи физических упражнений.