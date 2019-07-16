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Безруков вспомнил о Белом из «Бригады» в грибном лесу

Как выяснилось, в Псковской области актер занят не только съемками в новом фильме.

Безруков вспомнил о Белом из «Бригады» в грибном лесу
Сергей Безруков/instagram.com/s_bezrukov/

Сергей Безруков запомнился большинству зрителей по роли Саши Белого в сериале «Бригада». Актер не сильно любит этот образ, поэтому частенько над ним иронизирует. В новом видео, которое главный режиссер Губернского театра разместил в Instagram, он снова пошутил над своим героем.

«Вот так вот буквально перед съемкой зашел в лесочек. Вот так вот идешь, смотришь и вдруг: «Белый!.. Гриб», — комментирует происходящее в кадре артист. В следующее мгновение крупным кадром появляется тесак, а после в объектив камеры попадает лукошко, наполненное белыми грибами.

«Всем! Всем! Всем! Поклонникам «Бригады». Для вас и только для вас! БЕЛЫЙ», — подписал Сергей новый пост.

Безруков участвует в съемках новой спортивной драмы режиссера Артема Михалкова, посвященной легендарному советскому боксеру, олимпийскому чемпиону Валерию Попенченко. Работа над фильмом ведется в разных уголках страны. Сейчас Сергей публикует фото и видео, сделанные в живописном месте Псковской области — Пушкиногорье.

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Тэги:

Артем МихалковгрибыСергей Безруковсериал "Бригада"

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Безруков вспомнил о Белом из «Бригады» в грибном лесу
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