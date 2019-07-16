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В Сети появился снимок, как Земцов сделал Орбакайте укладку волос

На редком кадре певица выглядит счастливой рядом с супругом.

В Сети появился снимок, как Земцов сделал Орбакайте укладку волос
Земцов и Орбакайте живут вместе с 2005 года/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился раритетный снимок, на котором можно увидеть ее дочь, певицу и актрису Кристину Орбакайте, с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Кадр, судя по всему, сделан еще в начале их отношений. Пара выглядит абсолютно счастливой. Михаил Земцов на кадре сушит волосы феном Орбакайте.

Отметим, что бизнесмен и певица сыграли свадьбу в 2005 году. В 2012 году от этого брака у пары родилась дочь Клавдия Земцова. В марте нынешнего года ей исполнилось семь лет.

До встречи с Земцовым у Кристины Орбакайте было два неудачных союза. Она много лет жила в гражданском браке с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. От этих отношений в мае 1991 года в Лондоне на свет появился сын Никита.

С 1997 по 2001 год Кристина Орбакайте также в гражданском браке жила с бизнесменом Русланом Байсаровым. В мае 1998 года на свет появился их сын Дени. Всем памятна история, которая случилась спустя несколько лет. Байсаров и Орбакайте расстались и начали выяснять, с кем будет жить их ребенок. После многомесячной судебной тяжбы стороны все-таки заключили мирное соглашение.

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Тэги:

Алла ПугачеваВладимир ПресняковКристина ОрбакайтеМихаил ЗемцовРуслан Байсаров

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В Сети появился снимок, как Земцов сделал Орбакайте укладку волос
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