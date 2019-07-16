Зара посоветовала клубничный рецепт для выведения токсинов

На своей странице в Instagram певица делится не только стильными нарядами, но и полезной информацией.

На своей странице в Instagram певица Зара выложила яркое и аппетитное фото.

Артистка в нарядном светлом сарафане и при этом с черным чокером на шее и в черной же шляпе стоит на фоне зелени с большим блюдом свежей клубники.



В подписи к снимку Зара поведала, какую огромную пользу приносит клубника организму. «Она помогает укрепить иммунитет, поддерживать работу сердечной мышцы, понизить давление, нормализовать обмен веществ, вывести токсины.

Вот один из полезных рецептов из клубнички натощак:

200 граммов клубники измельчить блендером,

добавить 1 чайную ложку меда, лимон по вкусу,

украсить веточкой мяты».

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«На Зару можно смотреть и без клубники, а с ягодой она просто очаровашка», «Зара — само очарование», — заметили одни подписчики, а другие добавили, что в детокс-напиток с клубникой не плохо добавить и грейпфрут, в котором содержится ликопин — антиоксидантное вещество, и пектин, который борется с холестерином.