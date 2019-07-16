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Роналду устроил романтичный ужин с семьей на крыше

Многодетный отец, несмотря на обилие тренировок, всегда находит время на семью.

Роналду устроил романтичный ужин с семьей на крыше
Криштиану Роналду/https://www.instagram.com/cristiano/

Весь мир знает, что звезда футбола, 34-летний Криштиану Роналду — настоящий трудоголик. Именно трудолюбие в тандеме с талантом позволили Криштиану добиться невероятных успехов в самом популярном виде спорта на планете. Но энергии футболиста хватает и на личную жизнь. Многодетный отец находит время на семью, детей и мать его дочери Джорджину Родригес.

Криштиану опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он с детьми и Джорджиной ужинает на фоне заката в открытом кафе, расположенном на крыше. Рядом с семьей — умиротворяющая статуэтка Будды, а рядом с ней надпись: «Amor». Атмосфера явно располагает к романтике и расслабляющему общению.

Семья сидит за столиком: Роналду держит на руках дочку Алану Мартину, а Джорджина — двухлетних близнецов Еву и Мэтью. Малыши родились в июне 2017 года от суррогатной матери, а Алану футболисту родила супруга в ноябре 2017 года.

«Как здорово приехать домой после тяжелой работы и побыть с любимой семьей!» — написал футболист.

Напомним, у спортсмена есть еще один наследник, Криштиану-младший, родившийся в июне 2010 года также от суррогатной матери.

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детиКриштиану Роналдуфутбол

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Роналду устроил романтичный ужин с семьей на крыше
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