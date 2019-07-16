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Галкин поделился семейным видео из рижского зоопарка

Компанию семейству телеведущего составил Игорь Николаев с женой и дочкой.

Галкин поделился семейным видео из рижского зоопарка
Галкин с родными и близкими побывал в зоопарке Риги/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram очередное забавное видео, посвященное своей семье. В один из дней он отправился в зоопарк Риги. Компанию ему составила супруга с детьми, а также семья композитора Игоря Николаева. «Невероятные приключения в рижском зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой», — озаглавил шоумен свой ролик.

«Красивые красные птички», — говорит Лиза Галкина в начале записи. «Да это же фламинго», — заявляет ее отец и начинает петь вместе с женой Игоря Николаева, певицей Юлией Проскуряковой: «Розовый фламинго, дитя заката».

Затем в ролике появляется Примадонна отечественной сцены Алла Пугачёва. Максим Галкин спрашивает супругу: «Аллочка, тебе нравятся вот эти птицы?». Звезда, чуть подумав, отвечает: «Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь».

Далее все семейство Галкина и Пугачёвой, а также Николаев с близкими ходят по рижскому зоопарку. «Вероника, как тебе рысь?» — обратился Галкин к дочери композитора. «Хорошая рысь», — говорит девочка. Добавил свои пять копеек и Игорь Николаев: «Рысь добренькая, красивенькая».

Затем главным действующим лицом снова становится Лиза Галкина. Она рассказала, что, когда в прошлый раз была в зоопарке, лев смотрел на ее добрыми и влюбленными глазами. «Влюбился, наверное, в тебя», — сделал вывод Максим Галкин.

Досталась своя минута славы и Гарри Галкину. «Смотри, Гарри, жаба. Прямо как в шоу-бизнесе», — сказал телеведущий. Мальчик начал что-то эмоционально рассказывать в ответ. В конце ролика Лиза Галкина заявила, что ей было страшно при виде крокодилов. «Лучше бы тараканов посмотрели», — подвела итог походу в зоопарк девочка.

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Галкин поделился семейным видео из рижского зоопарка
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