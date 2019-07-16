Рудковская и Плющенко на общем снимке «постарели» в рамках флешмоба

Продюсер при этом заметила, что ее устраивает, как она будет выглядеть через много лет.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram разместила снимок, на котором она вместе со своим супругом, двукратным Олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Звезды приняли участие в популярном в эти дни флешмобе, когда с помощью специальной программы можно состарить себя на несколько десятков лет.

«Дожить бы. А так меня все устраивает, а вас? Я, кстати, тут очень похожа на свою маму, один в один», — заявила звезда.

Отметим, что Яна Рудковская уже много лет замужем за Евгением Плющенко. Их роман начался вскоре после «Евровидения-2008», куда продюсер и спортсмен ездили в составе команды музыканта Димы Билана, который в итоге одержал победу. Через несколько лет у звездной пары родился сын Александр Плющенко, который сейчас увлечен фигурным катанием.

Кстати, звездным родителям Гном-Гномыча, как зовут ребенка в Сети, не раз доставалось по поводу его воспитания. Многие пользователи почему-то уверены, что у мальчика нет нормального детства. Якобы родители постоянно заставляют его заниматься фигурным катанием. В ответ Рудковская и Плющенко уже не раз показывали игрушки сына, в которые он играет в свободное от тренировок время. Они уверяют, что детство ребенка ничем не отличается от сверстников.