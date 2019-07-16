Эвелина Бледанс объяснила пользу объятий с деревьями

50-летняя Эвелина Бледанс поучаствовала в фотосессии в джинсовых мини-шортах. Телеведущая не раз говорила о том, что она гордится своими генами и прекрасным обменом веществ. Кроме того, актриса утверждала, что, в отличие от многих других звезд, она не стала создавать для себя так называемый «черный список продуктов». В одном из интервью она уверяла, что может съесть на ночь бутерброд с колбасой и это никак не отразится на ее талии.

Однако, несмотря на хороший метаболизм и природную стройность, Эвелине все-таки пришлось пересмотреть свой рацион и отдать предпочтение здоровому питанию.

Бледанс призналась, что каждый день она выпивает по два литра негазированной воды. Телеведущая стала чаще покупать горох и фасоль. Кроме того, артистка подметила, что раньше она не верила в народную медицину. И только по прошествии лет Эвелина узнала о пользе черноплодной рябины, прекрасно чистящей сосуды. Не зря ее называют своего рода «лекарством от старости».

Бледанс советует каждый день пить натощак столовую ложку оливкового или кунжутного масла. По словам актрисы, подобная практика благотворно скажется на самочувствии и настроении.

На личной страничке в Instagram Эвелина продемонстрировала формы, опубликовав свежий снимок, на котором она запечатлена в джинсовых мини-шортах и черном топе. Таким образом телеведущая сделала акцент на талии и ногах. Кроме того, знаменитость рассказала, как можно подзарядиться природной энергией. Оказывается, для этого достаточно иногда обниматься с деревьями.

«Женщинам рекомендую брать энергию из женских деревьев, а мужчинам — из мужских. Перед завтрашним концертом в Алуште мне удалось «поговорить» с секвойей, которой больше 200 лет», — добавила телеведущая.

Напомним, что Эвелина Бледанс воспитывает семилетнего «солнечного» сынишку Сему от бывшего мужа Александра Семина.