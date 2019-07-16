Успенскую встретил в Москве кортеж кабриолетов

Интересное видео появилось в аккаунте певицы Любови Успенской. На улице вечерней Москвы королеву шансона встретила кавалькада кабриолетов. Машины с открытым верхом выстроились друг за другом, а водители под аплодисменты поприветствовали Любовь. Один из них поцеловал певице руку и заявил, что таким образом все они хотели отдать дань уважения таланту любимой исполнительницы.

«Как вам такой сюрприз? Вот таким должен быть вечер после сложного понедельника!» — подписала ролик артистка в Instagram.

Подписчики звезды тоже в восторге от своей любимицы. «Как бы я хотела там оказаться!», «Люба — красавица. Ее никто не переплюнул, как и Мэрилин Монро», «Обожаю ваши песни!» — написали поклонники.

Отметим, что песня «Кабриолет» стала знаковой в судьбе Любови Успенской. Именно по этой композиции певицу узнали в нашей стране в начале 90-х. Связана с песней и скандальная история. Ее автор Илья Резник обвинил Успенскую в воровстве за то, что та не платила ему авторские отчисления. Поэт-песенник даже запрещал певице исполнять хит, но, судя по акции автомобилистов, «Кабриолет» настолько ярко ассоциируется с ее именем, что запретить ей его петь просто невозможно.