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Волочкова обвинила Ирину Шихман в хайпе на своем имени

По словам балерины, журналистка далеко не первая, кто пиарится за ее счет.

Волочкова обвинила Ирину Шихман в хайпе на своем имени
Волочкова считает, что на ее имени пытаются словить пиар/globallookpress.com

Известная российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что популярная журналистка Ирина Шихман пытается попиариться на ее добром имени. Поводом для такого высказывания послужило недавнее интервью, которое акула пера дала программе «Горящие головы». Во время беседы она рассказала, что в свое время снимала документальный фильм и ей удалось пообщаться с Волочковой.

Волочкова считает, что на ее имени пытаются попиариться/globallookpress.com

Как уверяет Шихман, во время беседы танцовщица налегала на вино и вела себя достаточно развязно. Надо отметить, что балерину далеко не первый раз обвиняют в том, что она употребляет алкогольные напитки без меры.

Между тем Анастасия Волочкова заявила, что вообще не знает никакую Ирину Шихман. По ее убеждению, на ее добром имени просто в очередной раз пытаются словить хайп. «Вспомните историю с Ксенией Собчак, которая пришла ко мне в дом со скрытыми камерами ради просмотров своего шоу на Ютубе», — сказала балерина.

Волочкова не понимает, почему она должна все время оправдываться. По ее словам, ее соперникам и ненавистникам не удастся растоптать ее и зажать в угол. Как уверяет балерина, чем больше на нее выливается помоев, тем сильнее она становится, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Анастасия Волочковадокументальный фильмИрина ШихманКсения Собчак

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Волочкова обвинила Ирину Шихман в хайпе на своем имени
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