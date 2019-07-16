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Родные и друзья поздравили Григория Лепса с 57-летием

Певец славится не только своим неповторимым голосом, но и умением дружить.

Родные и друзья поздравили Григория Лепса с 57-летием
Григорий Лепс/instagram.com/gvleps/

Один из самых ярких исполнителей на российской сцене отмечает 57-летие. В звездной тусовке Григорий Лепс известен как человек, который умеет дружить, поэтому наверняка его поздравят с праздником многие звезды. А пока в аккаунте музыканта отметились его близкие.

«Дорогой Григорий Викторович, поздравляем! Пусть жизнь будет наполнена позитивными событиями, каждый день – приятными открытиями, рядом всегда будут дорогие вашему сердцу люди! Искренне желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемого интереса к жизни, гармонии с собой и этим миром! Мы вас любим! Только вперед! Будьте счастливы!  Ваши родные, коллеги, друзья и поклонники», — такой комментарий появился в Instagram звезды под его фотографией.

Многочисленные подписчики Лепса поспешили присоединиться к добрым словам. Поздравила музыканта и певица Катя Лель, разместившая на своей странице в Instagram видео: Лепс на сцене дарит ей цветы во время сольного концерта певицы. «Мой потрясающий Друг, пусть все твои мечты сбываются! Всегда буду помнить, как ты меня 20 апреля  своим появлением на моем празднике  сделал самой счастливой на этом свете! Пусть тебя Господь также радует всю твою долгую и невероятно чудесную жизнь! Век не забуду твою человечность!» — написала в подписи к ролику певица.

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Григорий Лепсдень рожденияКатя Лель

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Родные и друзья поздравили Григория Лепса с 57-летием
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