ЗВЕЗДЫ

Дочь Тереховой выразила сожаление относительно личной жизни мамы

Наследница именитой актрисы в недавнем интервью рассказала о личной жизни Маргариты Тереховой.

Дочь Тереховой выразила сожаление относительно личной жизни мамы
Маргарита Терехова (Фото: Globallookpress.com)

Российская актриса театра и кино — 51-летняя Анна Терехова — в недавнем интервью разговорилась о личной жизни своей мамы. Вот уже более тринадцать лет Маргарита Борисовна страдает от болезни Альцгеймера. Некогда блистательная актриса в нынешних реалиях уже давно не появляется на публике и ведет затворнический образ жизни. Она с трудом узнает даже самых близких и практически не разговаривает.

Дочь Маргариты Тереховой — Анна — не скрывает: ее мама всегда нуждалась в сильном мужчине, однако найти свое женское счастье, несмотря на романы и многочисленных поклонников, так и не смогла.

«Я чувствовала: маме всегда хотелось, чтобы рядом был мужчина, который мог бы защитить, утешить, помогать ей», — приводит «Собеседник» слова Анны Тереховой.

Анна Терехова переживала из-за того, что ее мама так и не смогла обрести женское счастье (Фото: Globallookpress.com)

Делясь воспоминаниями из юности наследница 76-летней Маргариты Борисовны призналась, что она всегда подмечала, когда ее мама влюблялась. Это было видно по тому, как горят ее глаза. Анна сетует лишь на то, что актриса тяжело переживала одиночество. Разумеется, у Тереховой были дети, но все же ей не хватало именно мужской любви.

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Дочь Тереховой выразила сожаление относительно личной жизни мамы
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