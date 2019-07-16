Казанова назвала неожиданную причину разрыва со своим предыдущим мужчиной

Певица поняла, что не сможет быть с любимым, который заказал в ресторане стейк с кровью.

Певица Сати Казанова назвала неожиданную причину, по которой она рассталась несколько лет назад со своим предыдущим мужчиной. По словам звездной исполнительницы, для нее всегда было важно, чтобы ее бойфренд разделял или как минимум уважал ее святыни и духовный жизненный путь.

Предыдущий возлюбленный обесценивал ее ценности и даже ее оскорблял. Она разумно посчитала, что с таким человеком нельзя находиться рядом. Как сказала певица, доходило до того, что ее мужчина прятал от нее книги, запрещал смотреть интересные для нее лекции. Какое-то время звезда тешила себя иллюзиями, что любимый исправится. Окончательно же она поняла, что им не по пути после случая в ресторане.

«Он заказал стейк с кровью, меня просто стошнило от мысли о страданиях теленка. И я поняла, что не могу жить с человеком, который никогда по-настоящему бы не понял меня», — заявила певица, которая уже на протяжении многих лет пропагандирует йогу и вегетарианство, сообщает портал journal.podrygka.ru.

Отметим, что в 2017 году Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Пара счастлива вместе. Правда, детей у них пока нет.