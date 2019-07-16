Певица Слава поправилась на девять килограммов на нервной почве

Артистка отметила, что ей пришлось много работать над собой, чтобы вернуть былую форму.

Певица Слава в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что в ее жизни не так давно был непростой период, когда на нервной почке она поправилась на девять килограммов. При этом она не стала называть причину, кто ее довел до такого состояния. «Разные дядьки», — загадочно ответила она на вопрос ведущей Аллы Довлатовой.

Исполнительница отметила, что не любит посещать спортзалы, поэтому ей пришлось нелегко, чтобы избавиться от лишнего веса. Она много стояла в планке, чтобы похудеть и ей это в итоге удалось.

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Также певица заявила, что сейчас на каждом своем концерте исполняет песню Аллы Пугачёвой «Не обижай меня». Недавно, к примеру, она пела ее на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Эта композиция очень ей близка по духу, потому что в ее творчестве преобладают песни про несчастную любовь.

Как отметила Слава, она лично согласовала с Пугачевой, и та разрешила ей петь эту композицию. При этом исполнительница сказала, что порой с авторами практически невозможно договориться. В данном случае Примадонна пошла навстречу. Никаких проблем не возникло. Добавим, что данную песню в конце девяностых годов для Аллы Пугачевой написал композитор Игорь Николаев.