Ирина Гринева поделилась результатами семидневного голодания

Актриса Ирина Гринева, у которой отличная фигура, все равно решила добавить себе большей стройности. Она прошла семидневный курс голодания, продержавшись неделю на одной воде. В своем Instagram актриса поделилась результатами испытания.

На снимке 46-летняя Ирина стоит рядом с дочерью Василисой и выглядит заметно помолодевшей с короткой прямой стрижкой и в идеально сидящих на ней джинсах.

«Наконец-то закончилось 7-дневное голодание, теперь — овощные соки и овсяные кисели. Небо кажется голубее и фокус жизни навел резкость», — подписала фото актриса.

Подписчики попросили Ирину подробнее рассказать о голодании, интересуясь, сколько именно килограммов она сбросила, зачем вообще это понадобилось при ее худобе, и почему она приняла такое решение. Многие из них отметили силу воли Гриневой.

Напомним, актриса прибегнула к семидневному голоданию в одной известной клинике под наблюдением врачей. Процесс включал также массаж, душ Шарко, лекции о правильном питании. И никакой еды — только вода.

Гринева уверена, что голодание — это здоровье, а переедание — это болезни и старость. По ее мнению, есть нужно пять раз в день, но понемногу и только полезные продуты. Ранее в социальной сети Ирина делилась ощущениями от процесса: «Состояние умиротворенное. Легкость. Испытание. Но не хлебом единым будет жив человек. Теперь я это хорошо понимаю».