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Слава рассказала, как ей удается сохранять любовь с возрастным мужем

Певица на 28 лет моложе своего избранника.

Слава рассказала, как ей удается сохранять любовь с возрастным мужем
Певица Слава прекрасно уживается с мужем/globallookpress.com

Певица Слава стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала об отношениях со своим супругом — бизнесменом, бывшим генеральным директором ЗАО «Национальная резервная корпорация» Анатолием Данилицким. Разница в возрасте в этой паре составляет 28 лет. Певица намного моложе своего избранника.

Слава без ума от супруга/globallookpress.com

«Мне вообще кажется, что в последние годы он становится все моложе, а я старею. Когда мы только познакомились, то Анатолий на эмоциях, как мне показалось, сразу сбросил лет десять со своего возраста. Мы с ним по знаку зодиака тельцы. Мы оба терпеливые, поэтому и уживаемся друг с другом. Мой муж прекрасно понимает, когда надо промолчать. Я ведь раньше такое несла. Кричала, орала на него. А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край», — заявила исполнительница.

Также 39-летняя Слава отметила, что муж, особенно раньше, дарил ей очень дорогие подарки, которые она не ценила. «У меня есть колье, которое я даже надевать боюсь. Оно раритетное. Стоит примерно столько же, сколько дом на Рублевке. Боюсь я эту коробочку открывать с таким подарком. Я раньше была молодой и неопытной. Мне муж дарил дороге часы, а я про себя думала, ну зачем мне они. Сейчас-то я понимаю, что у него всегда был прекрасный вкус, что касается подарков», — сказала певица.

Довлатова также поинтересовалась, зачем Слава так много работает, учитывая заработки ее семьи. На это исполнительница ответила, что с детства привыкла много трудиться и по–другому сейчас уже не может.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАнатолий ДанилицкийСлава

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Слава рассказала, как ей удается сохранять любовь с возрастным мужем
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