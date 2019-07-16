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Как две сестры: Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью

Наследница актрисы не любит излишнего внимания, поэтому не так часто позирует с мамой в кадре.

Как две сестры: Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью

Известная актриса Дарья Повереннова, внучка знаменитого советского артиста Сергея Лукьянова, поделилась большой радостью, к ней гости приехала любимая и единственная доченька Полина. Радость звезды понятна, ведь наследница давно уже живет отдельно и не часто приезжает в гости к маме. Молодая девушка путешествует по разным странам мира.

«Когда дети приехали в гости! Ура! Первая? Вторая? Или третья фото? Если знать, что дочь крайне не любит «телячьи нежности», — обратилась 47-летняя Повереннова к поклонникам.

Действительно, из трех снимков Дарьи с дочерью трудно выбрать какой из них лучше. Но это и не важно, главное, что бросается в глаза, как они светятся от радости, наглядно видно — встретились абсолютно родные люди, которые беззаветно любят друг друга.

Еще очень заметно, как они удивительно похожи между собой, но впечатление, что это не мать с дочерью, а две сестры — старшая и младшая.

Напомним, Дарья Повереннова была замужем за актером Александром Жигалкиным, которому 15 августа 1992 года подарила дочь Полину. Через 10 лет совместной жизни пара распалась.

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актрисаДарья ПоверенноваСергей Лукьянов

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Как две сестры: Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью
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