ЗВЕЗДЫ

«Энергия на века»: певица Слава поздравила Лепса с днем рождения

16 июля знаменитому певцу исполнилось 56 лет.

«Энергия на века»: певица Слава поздравила Лепса с днем рождения
Певица Слава назвала Григория Лепса непревзойденным певцом. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

16 июля свой день рождения отмечает известный певец Григорий Лепс. В этом году ему исполняется 56 лет. К столь зрелому возрасту артист подошел не только с серьезным музыкальным багажом, имея целую армию поклонников. Он еще серьезно занялся бизнесом, а до последнего времени выступал в качестве эксперта – члена жюри на шоу «Голос».

Одной из первых с праздником своего коллегу поздравила певица Слава.

«Голос, легенда, энергия на века! С днем рождения, самый, самый, самый неповторимый и не превзойденный!» — пишет звезда на своей странице в Instagram.

Поклонники признаются, что в первую очередь, говоря об артисте, вспоминается его уникальный голос. Подписчики присоединились к поздравлениям в адрес артиста и пожелали ему всего наилучшего.

«С днем рождения, Григорий. Творческих успехов и крепкого здоровья вам. Любим, слушаем с удовольствием!» — пишет одна из почитательниц его творчества. Десятки схожих сообщений тут же посыпались вслед.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Энергия на века»: певица Слава поздравила Лепса с днем рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: