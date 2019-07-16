«Энергия на века»: певица Слава поздравила Лепса с днем рождения

16 июля свой день рождения отмечает известный певец Григорий Лепс. В этом году ему исполняется 56 лет. К столь зрелому возрасту артист подошел не только с серьезным музыкальным багажом, имея целую армию поклонников. Он еще серьезно занялся бизнесом, а до последнего времени выступал в качестве эксперта – члена жюри на шоу «Голос».

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Одной из первых с праздником своего коллегу поздравила певица Слава.

«Голос, легенда, энергия на века! С днем рождения, самый, самый, самый неповторимый и не превзойденный!» — пишет звезда на своей странице в Instagram.

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Поклонники признаются, что в первую очередь, говоря об артисте, вспоминается его уникальный голос. Подписчики присоединились к поздравлениям в адрес артиста и пожелали ему всего наилучшего.

«С днем рождения, Григорий. Творческих успехов и крепкого здоровья вам. Любим, слушаем с удовольствием!» — пишет одна из почитательниц его творчества. Десятки схожих сообщений тут же посыпались вслед.