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Мария Порошина рассказала о своей детской несбывшейся мечте

Актриса, как выяснилось, много лет назад хотела стать балериной.

Мария Порошина рассказала о своей детской несбывшейся мечте
Мария Порошина в детстве мечтала стать балериной/globallookpress.com

Известная актриса Мария Порошина в Instagram рассказала о своей детской мечте. Оказывается, когда-то очень давно она хотела стать балериной. Когда Порошина была маленькой, то дома вставала на стул и говорила: «Выступает народная артистка Мария Порошина».

«Благодаря папе начала заниматься танцами. Он работал в знаменитом ансамбле «Березка» — «разбавлял» женский состав. Позднее я тоже танцевала в ансамбле «Спутник «Березки», где готовили молодую смену для этого знаменитого коллектива. Подала документы в училище при Большом театре, но меня туда не приняли. Сочли, что мои данные «недотягивают»: недостаточная растяжка, да и крупновата, видимо, была», — поведала Мария Порошина.

Напомним, что актриса в январе 2019 года в пятый раз стала мамой. Она родила сына. При этом известно, что ранее у нее на свет появлялись исключительно дочери. Первый ребенок родился от отношений с актером Гошей Куценко. Затем у Порошиной рождались дочери от брака с актером Ильей Древновым.

Сейчас ходит много слухов, кто же является отцом пятого ребёнка артистки. Одно время утверждалось, что это некий испанский бизнесмен. Впрочем, эти слухи не нашли подтверждения. Между тем недавно появился снимок в Instagram, на котором Порошина в объятиях своего партнера по съемочной площадке Ярослава Бойко. Не исключено, что именно с ним у нее роман. Сама Мария слухи о своей личной жизни предпочитает не комментировать. Известно, что сейчас она уже приступила к активной работе, выйдя из декретного отпуска.

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Гоша КуценкоДетская мечтаИлья ДревновМария ПорошинаЯрослав Байко

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Мария Порошина рассказала о своей детской несбывшейся мечте
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