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Рэпэр L’One хочет отсудить у Тимати 10 миллионов рублей

Исполнитель уверен, что лейбл не доплачивал ему приличные суммы.

Рэпэр L’One хочет отсудить у Тимати 10 миллионов рублей
Тимати. Фото: globallookpress

С каждым днем репутация Black Star становится все хуже. От лейбла, который основал Тимати, артисты бегут со скандалом. Чаще всего Black Star не хочет отдавать исполнителям права на их песни и псевдонимы. Очередным пострадавшим себя считает рэпэр L’One, который заявил о прекращении сотрудничества с Black Star в июне.

В соцсетях исполнитель, настоящее имя которого Леван Горозия, рассказал о нечестном контракте с лейблом. Рэпер не сразу заметил, что из его гонорара вычитали приличные суммы за любое действие музыканта. Получается, что съемки клипов, записи песен в студии L’One оплачивал из своего кармана.

Леван Горозия пытался договориться с Тимати и не поднимать шумиху в прессе. Глава Black Star стоял на своем: он не отдаст ни права на музыку и псевдоним, ни денежную компенсацию. Горозия подал в суд на лейбл и требует 10 миллионов рублей.

«Горозия имеет право на сценическое имя. Black Star принадлежит лишь товарный знак L’One. Нам нужно добиться правовой определенности. Думаю, с поставленной задачей справимся!» — рассказал адвокат L’One Климент Русакомский порталу «СтарХит».

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Рэпэр L’One хочет отсудить у Тимати 10 миллионов рублей
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