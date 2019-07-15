Рэпэр L’One хочет отсудить у Тимати 10 миллионов рублей

С каждым днем репутация Black Star становится все хуже. От лейбла, который основал Тимати, артисты бегут со скандалом. Чаще всего Black Star не хочет отдавать исполнителям права на их песни и псевдонимы. Очередным пострадавшим себя считает рэпэр L’One, который заявил о прекращении сотрудничества с Black Star в июне.

В соцсетях исполнитель, настоящее имя которого Леван Горозия, рассказал о нечестном контракте с лейблом. Рэпер не сразу заметил, что из его гонорара вычитали приличные суммы за любое действие музыканта. Получается, что съемки клипов, записи песен в студии L’One оплачивал из своего кармана.

Леван Горозия пытался договориться с Тимати и не поднимать шумиху в прессе. Глава Black Star стоял на своем: он не отдаст ни права на музыку и псевдоним, ни денежную компенсацию. Горозия подал в суд на лейбл и требует 10 миллионов рублей.