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Звезда «Даешь молодежь» Егор Сальников сыграл бюджетную свадьбу

Невестой актера стала девушка, далекая от шоу-бизнеса.

Звезда «Даешь молодежь» Егор Сальников сыграл бюджетную свадьбу
Егор Сальников. Фото: globallookpress

Егор Сальников запомнился зрителям после роли в скетч-шоу «Даешь молодежь». Актер редко делится подробностями личной жизни, но, конечно, не стал скрывать свою свадьбу. Сальников женился на Дарье Ротькиной, которая работает в детском лагере. Церемонию устроили на родине невесты – в Карелии.

Егор Сальников с женой. Фото
Невеста Егора Сальникова надела платье, которое принадлежало её матери. Фото: instagram.com/gamescatcher/

Ротькина во время торжества примерила свадебное платье, которое перешло ей по наследству от матери. Егор Сальников выбрал белую рубашку, коричневую жилетку и светлые брюки. Пара повеселилась на турбазе Чуньки. Торжество получилось бюджетным: за два дня молодожены отдали 13 тысяч рублей.

Во время празднования Егор Сальников попал в опасное положение. После бурного застолья актер решил попариться в бане. Сальников не сразу заметил, как угорел. Отравление угарным газом могло закончится плачевно. К счастью, актера вовремя вынесли из бани и привели в чувство, сообщает «Экспресс газета». Сейчас молодожены наслаждаются медовым месяцем в Доминикане.

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баняЕгор Сальниковсвадьба

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Звезда «Даешь молодежь» Егор Сальников сыграл бюджетную свадьбу
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