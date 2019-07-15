Анфиса Чехова трогательно поздравила маму с днем рождения

15 июля для Анфисы Чеховой важная дата. В этот день 64 года назад родилась ее мама Наталья Андреевна. На своей странице в соцсети Instagram телеведущая уже поспешила опубликовать совместные фотографии с родственницей и написать ей теплые слова.

Снимки были сделаны в одном из московских ресторанов, а на фото Наталья Андреевна запечатлена с роскошным букетом.

«У моей мамочки сегодня День Рождения! Как хорошо, что она у меня есть! И что она такая, какая есть! Не буду писать длинные тексты, потому что мы уже празднуем, и я собираюсь потратить всё своё время на неё, а не на пост. Люблю тебя, мамуля», — подписала серию кадров на своей странице в Instagram Анфиса Чехова.

Поклонники телеведущей присоединились к поздравлениям и пожелали Наталье Андреевне побольше здоровья и долгих лет жизни. Многие также отметили, что мама и дочь очень похожи.

К слову, ранее Анфиса Чехова уже перечислила знаменитостей, с которыми ее часто сравнивают. Так, ей говорят, что она похожа на Дженнифер Лопес, Мэрилин Монро, Наталью Орейро, Кристину Орбакайте и даже на Елену Воробей.