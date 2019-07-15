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Алан Тьюринг стал лицом 50-фунтовой банкноты

Ученый считается основоположником информатики.

Алан Тьюринг стал лицом 50-фунтовой банкноты
В Британии выпущена банкнота в честь основателя информатики Алана Тьюринга. Кадр из фильма "Игра в имитацию" (2014)

Алан Тьюринг стал лицом банкноты достоинством в 50 фунтов стерлингов. Такой чести впервые в истории удостоился гей.

В сообщении о новой купюре говорится, что ученый, который взломал немецкую шифровальную машину Enigma во время Второй мировой войны, являлся выдающимся математиком, чья работа оказала огромное влияние на жизнь последующих поколений.

Об этом рассказал глава Банка Англии Марк Карни во время мероприятия, прошедшего в манчестерском Музее науки и промышленности.

«Как основоположник компьютерной технологии и искусственного интеллекта, а также как герой войны. Достижения Алана Тьюринга были далеко за пределами того времени, в котором он жил. Тьюринг — это атлант, на чьих плечах держится сегодня столько много вещей», — цитирует Карни Mirror.

Тьюринг создал крипто-аналитическую машину «Бомба» и считается основоположником информатики.

Ученого, несмотря на все его достижения, в 1952 обвинили в «грубой непристойности». Ему предложили на выбор пройти гормонотерапию или сесть в тюрьму. Математик выбрал первое, но не выдержал и два года спустя покончил счеты с жизнью.

Тьюринг был признан одной из самых знаменитых жертв преследования геев в Великобритании. В 2013 году он получил посмертное помилование от Елизаветы II.

Напомним, что в 2014 году вышел фильм о Тьюринге «Игра в имитацию», где гениального математика сыграл Бенедикт Камбербэтч.

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Алан Тьюринг стал лицом 50-фунтовой банкноты
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