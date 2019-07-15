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«Мои мальчики»: Гагарина поделилась семейным снимком из отпуска

Певица вместе с детьми и мужем продолжает наслаждаться отпуском в Греции.

«Мои мальчики»: Гагарина поделилась семейным снимком из отпуска
Полина Гагарина / global look press

Полина Гагарина вместе со всей семьей продолжает наслаждаться отдыхом в Греции. На остров Крит она прилетела вместе с мужем Дмитрием Исхаковым, их общей дочерью Мией, а также с сыном от первого брака — Андреем.

После многочисленных фотографий в купальниках 32-летняя артистка решила поделиться на своей странице в соцсети Instagram снимком, на котором запечатлены улыбающиеся супруг, сын Андрей и, собственно, сама Полина. Судя по всему, вся семья отлично проводит время в Греции.

«Мои мальчики», — подписала трогательный снимок певица.

Напомним, что сына Андрея Гагарина родила в 2007 году в браке с актером Петром Кисловым. Однако общий ребенок не смог спасти отношения артистов, и пара рассталась в 2010 году. С 2014 года Полина замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым.

Ранее 32-летняя певица поделилась трудностями родительства — на отдыхе ей очень сложно вовремя уложить младшую дочь Мию спать. Однако Гагарина открыла для себя интересный лайфхак, который помог ей решить эту проблему. Певица предложила девочке сыграть в игру, кто дольше пролежит с закрытыми глазами.

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Дмитрий ИсхаковотдыхПолина Гагаринасемейное фотосын

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«Мои мальчики»: Гагарина поделилась семейным снимком из отпуска
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