«Мои мальчики»: Гагарина поделилась семейным снимком из отпуска

Полина Гагарина вместе со всей семьей продолжает наслаждаться отдыхом в Греции. На остров Крит она прилетела вместе с мужем Дмитрием Исхаковым, их общей дочерью Мией, а также с сыном от первого брака — Андреем.

После многочисленных фотографий в купальниках 32-летняя артистка решила поделиться на своей странице в соцсети Instagram снимком, на котором запечатлены улыбающиеся супруг, сын Андрей и, собственно, сама Полина. Судя по всему, вся семья отлично проводит время в Греции.

«Мои мальчики», — подписала трогательный снимок певица.

больше по теме Гагарина продемонстрировала идеальный пресс в бикини При этом некоторые поклонники посчитали, что звезде нужно немного поправиться.

Напомним, что сына Андрея Гагарина родила в 2007 году в браке с актером Петром Кисловым. Однако общий ребенок не смог спасти отношения артистов, и пара рассталась в 2010 году. С 2014 года Полина замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым.

Ранее 32-летняя певица поделилась трудностями родительства — на отдыхе ей очень сложно вовремя уложить младшую дочь Мию спать. Однако Гагарина открыла для себя интересный лайфхак, который помог ей решить эту проблему. Певица предложила девочке сыграть в игру, кто дольше пролежит с закрытыми глазами.