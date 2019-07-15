51-летняя Селин Дион впервые за долгое время сменила стрижку

Селин Дион (Celine Dion) 22 года прожила в браке с Рене Анжелилом. Долгое время супруги не могли завести детей, но после многочисленных неудачных попыток забеременеть певица все же смогла подарить возлюбленному наследников — близнецов Эдди и Нельсона. Однако счастье артистки было недолгим. Три года назад ее муж умер после продолжительной борьбы с раком. Теперь она все реже дает концерты, но зато артистка стала частой гостьей модных показов.

На прошедшей в Париже Неделе моды Селин посетила несколько светских мероприятий. Каждый ее выход в свет привлек внимание журналистов. Певица выбирает экстравагантные наряды, в которых не всегда выглядит стильно. Например, во время одной из прогулок по городу она облачилась в длинное полупрозрачное платье, крой которого напоминал «жировые складочки» по бокам.

Порой наряды не могли скрыть стареющую кожу артистки, а морщинки на шее и лице уже не маскирует даже косметика. Однако недавно Селин нашла способ, чтобы омолодиться. Она сменила имидж. Свои длинные волосы певица подстригла, выбрав длину по плечи. Также стилист сделал локоны певицы более светлыми. В итоге звезда стала выглядеть как минимум на десять лет моложе. Образ зрительно сделал черты ее лица мягче и скрыл возрастные изменения.

На снимках из новой фотосессии Селин Дион предстала с новой стрижкой. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Они считают, что смена имиджа пошла звезде на пользу. «Как помолодела», «Любимая певица. Такая стильная и посвежевшая», «Образ прям из «Секса в большом городе», — высказались пользователи Сети.