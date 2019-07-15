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«Последний танец премьера»: Тереза Мэй «зажгла» под хит ABBA

Политик приняла участие в музыкальном фестивале Henley.

«Последний танец премьера»: Тереза Мэй «зажгла» под хит ABBA
Тереза Мэй исполнила свой коронный танец. Фото: Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила фестиваль Henley, где снова «отколола» свой коронный номер — танец под хит группы ABBA Dancing Queen.

Ролик, снятый на мероприятии, уже появился на просторах Интернета. Пользователи Сети могут опять по достоинству оценить хореографические способности политика, которые по праву стали считаться ее «визитной карточкой».

Во время исполнения танцевальных па Мэй с энтузиазмом подпевала. Посмотревшие ролик зрители уже успели окрестить видео «последним танцем премьер-министра».

Это уже не первый раз, когда бывшая глава Даунинг-стрит, 10 «зажигает» под мелодию шведского коллектива. В октябре прошлого года на конференции партии консерваторов Тереза вышла под эту музыку и станцевала по пути к трибуне.

Таким оригинальным способом премьер ответила на критику своего танца с воспитанниками школы в Кейптауне и актерами в скаутском лагере в Кении.

В конце мая 2019 года политик объявила об отставке. 7 июля Мэй официально покинула свой пост премьера. Она будет лидером партии консерваторов до того, пока ее не переизберут.

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«Последний танец премьера»: Тереза Мэй «зажгла» под хит ABBA
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