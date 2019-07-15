Хилькевич вспомнила, как «таксовала» с подругой

Знаменитая актриса кино и телевидения Анна Хилькевич призналась, что обожает водить машину. 32-летняя звезда российского телевидения рассказала, что больше всего времени у них в семье за рулем проводит именно она, а не ее супруг.

На своей странице в соцсети Instagram Хилькевич сделала еще одно признание. Актриса настолько любит водить, что в свое время даже таксовала. Однако из соображений безопасности подвозила она не всех подряд, а только женщин и семейные пары.

«Люблю я это дело. Кстати, в своё время я даже немного «потаксовала»!!))) правда, делала я это с подружкой: мы подвозили женщин или семейные пары и однажды пьяную молодёжь после ночного клуба довезли до дома, дурные))) Ох, уж эта молодость)))», — рассказала подписчикам 32-летняя артистка.

Судя по всему, Анна Хилькевич пребывает в хорошем настроении. Однако еще несколько дней назад все было не так, ведь во Франции у звезды сериала «Универ. Новая общага» украли мобильный телефон. Неприятный инцидент произошел прямо в Париже, куда она отправилась после съемок в телепроекте «Форт Боярд».