Кафельникова в мини-бикини показала модельную походку на подиуме

Алеся Кафельникова еще в подростковом возрасте начала строить карьеру модели. Она унаследовала красоту от своей матери Марии Тишковой, поэтому ею сразу заинтересовались фотографы и дизайнеры. Однако несколько лет назад девушка влюбилась в рэпера Pharaoh. Они встречались несколько месяцев, а когда молодой исполнитель ее бросил, то Алеся впала в депрессию. Спас модель ее отец Евгений Кафельников, который забил тревогу.

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В прошлом году девушка прошла лечение в клинике. Потом она провела не один месяц на Бали, где отдохнула душой и телом. Она начала общаться с новыми людьми и поменяла свои взгляды на мир. От тусовки, которая связана с наркотиками, Кафельникова отвернулась. Более того, она вновь погрузилась в работу. Девушка побывала на съемках в Китае и Франции. Теперь Алеся находится в Испании, где готовится к очередному показу.

15 июля она поделилась видео с репетиции. На кадрах модель в черном мини-бикини и расстегнутой рубашке демонстрирует модельную походку на подиуме под песню группы «Stayin’ Alive». Она приблизилась к камере, улыбнулась и подмигнула, а в финале показала сексуальные движения под музыку. Коллеги-модели восхитились девушкой, подарив аплодисменты. Сама Кафельникова в комментарии к ролику обратилась к владелице модельного агентства Avant Юлии Шавыриной: «Смотри, какая я у тебя звезда. Готовлюсь».

Поклонники отметили, что Алеся похорошела. Если раньше они критиковали ее за излишнюю худобу, то на этот раз фигура девушки им понравилась. В Испании модель также смогла поработать со звездой мировых подиумов Кристиной Грикайте. Похоже, что теперь она настроена оптимистично и больше о бывшем возлюбленном не вспоминает.

Но экстрим девушка по-прежнему любит. Она нашла время, чтобы прокатиться на машине с друзьями. Она не побоялась показаться из автомобиля на полном ходу. «Я люблю свою жизнь, я люблю своих подруг и белое вино. Спасибо Богу за эту жизнь», — написала модель.