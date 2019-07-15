ЗВЕЗДЫ

Водянова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике

Модель поделилась пляжным снимком с пятилетним сыном Максимом.

Водянова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике
Наталья Водянова. фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова с юности посвятила себя индустрии моды. Девушка быстро стала одной из самых известных супермоделей в мире. С ней дружат именитые дизайнеры, общаются звезды и приглашают на светские тусовки бизнесмены. Карьеру она совмещает с материнством. От прошлых отношений у нее подрастают дети: 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и Виктор, которому в сентябре исполнится 12 лет. Также от нынешнего мужа Антуана Арно у нее есть пятилетний Максим и трехлетний Роман.

Поклонники не перестают восхищаться тем, что в 37 лет, родив пятерых детей, Водянова продолжает оставаться в форме. Свою фигуру она подчеркивает как яркими костюмами, так и мини-платьями. Каждый раз, выходя в свет, модель притягивает к себе всеобщее внимание. Несмотря на то, что девушка уже обеспечила жизнь себе, детям и даже будущим внукам, она продолжает активно работать. Лишь в начале июля она позволила себе три дня отдохнуть с семьей, отключив телефон.

15 июля Наталья опубликовала снимок, который сделала в отпуске. На нем модель запечатлена на пляже в черном слитном купальнике с прозрачными вставками. Он подчеркнул стройную фигуру знаменитости и ее длинные ноги. Рядом с девушкой также стоит ее сын Максим. Малыш собрался плавать, поэтому на руках у него закреплены спасательные браслеты. Поклонники пришли в такой восторг, что засыпали Водянову комплиментами.

«Как у вас получается с пятью детьми быть в такой идеальной форме», «Шикарная и эффектная красавица», «Вау! Русалка!», «Выглядите счастливой», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что модель живет с семьей в Париже. Однако отпуск она провела в Испании. По всей видимости, так она решила спрятаться от папарацци, чтобы спокойно провести время с близкими.

 

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Водянова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике
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