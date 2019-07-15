Реакция фаната на появление Меган Маркл стала мемом

Меган Маркл с принцем Гарри побывала на премьере live-версии классической анимации студии Disney «Король Лев». Одну из главных ролей в сказке озвучила роскошная Бейонсе.

Когда герцог и герцогиня Сассекская появились на красной, точнее желтой, дорожке по пути в кинозал, они остановились поприветствовать поклонников.

В объектив камеры попала реакция одного из фанатов на появление Маркл. Фото с молодым темнокожим парнем, у которого при виде жены принца Гарри буквально «отвисла челюсть» уже вовсю «гуляет» по Сети.

This guys reaction is a meme!!!! pic.twitter.com/epab46zwkd — Mrs Parky, Wife of Parky, Lady Parky. (@LadyParky79) 14 июля 2019 г.

Интернет-пользователи тут же начали обсуждать выражение лица юноши. Один из них отметил, что оно достойно занять ряды среди мемов. Другой признался, что этот снимок «сделал его день».

«Сказочно!», — написал третий. «Реакция парня, который понял, что она красивее в жизни, чем он ожидал», — пошутил еще один.

«О боже! Он одновременно и забавен, и ужасно мил!», — воскликнул следующий.

«Это он так реагирует на то, что происходит перед ним или сзади него?», — написал остряк.

«Закрой рот, возьми себя в руки!», — подхватил еще один, сопроводив свою реплику уморительной «гифкой».