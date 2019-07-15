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Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной

По словам актера, счастливы они были только первые 12 лет из двадцати, проведенных вместе.

Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
Яцко объяснил, почему расстался с Валюшкиной/globallookpress.com

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной. Пара была вместе на протяжении двадцати лет. У них на свет появилось двое детей.

Яцко развелся с Валюшкиной после двадцати лет брака/globallookpress.com

«Все когда-то кончается. Наше счастье также закончилось. Есть люди, которым везет и они остаются вместе до гробовой доски. Мы не смогли построить счастливую семью, хотя в первые 12 лет совместной жизни были счастливы», — заявил актер.

Отметим, что Валюшкина, которая в прошлом году приходила на программу «Судьба человека», рассказывала, что Яцко ей изменял. Она случайно увидела его переписку с другой женщиной. При этом она говорила, что, несмотря на расставание, они сохранили прекрасные отношения с бывшим мужем.

Сам Яцко, впрочем, не подтвердил информацию, что он изменял жене. «Женщины порой такие сочинительницы. Прелесть любой законченной истории любви в том, что начинается новая. Мы, к сожалению, в последние годы совместной жизни много ругались с женой. Причем делали это при детях, что неправильно. Мы с дочерью Марусей вместе всплакнули, когда я уходил из семьи. В жизни случаются сложные ситуации. Мы не единственная разведенная пара в нашем окружении. Развод порой облегчает жизнь многим людям», — заметил актер.

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Александр ЯцкоБорис КорчевниковЕлена ВалюшкинаПрограмма "Судьба человека"

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Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
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