Рудова и Дакота повеселились в караоке-клубе в компании рэперов

Наталье Рудовой 2 июля исполнилось 36 лет. День рождения она отпраздновала в Нью-Йорке, а затем продолжила отмечать знаменательную дату еще пять дней. Кажется, что этого актрисе показалось мало. Вернувшись в Москву, она собрала подруг, чтобы вместе с ними еще немного повеселиться. Вечер воскресенья знаменитость провела в компании певицы Риты Дакоты, блогерами Идой Галич и Ульяной Бананой.

Сначала девушки отправились в ресторан, где отведали изысканные блюда и посплетничали. Затем они пришли в караоке-клуб на Арбате, где в итоге остались на всю ночь. Рудова танцевала и пела, а также общалась с друзьями. Им составили компанию мужчины: рэп-дуэт, состоящий из Александра Алиева и Наваи Бакирова. Они подарили девушкам цветы и огромных плюшевых медведей. Также молодые люди продемонстрировали свой вокал в караоке.

В соцсети Дакота и Рудова поделились снимками с вечеринки.

«Самые крутые тусовки ВСЕГДА незапланированные! Мы просто пошли поужинать и поговорить о работе с Ульяной Бананой , а в итоге случились непредвиденные танцы с Галич, Рудовой, Мишей Марвином, HammAli & Navai и огромной бандой», — поделилась певица. Она отметила, что ее дочка Мия осталась в восторге от плюшевого медведя.

Наталья в свою очередь заявила, что ее день рождения продолжается. «Какая невероятная ночь… Спасибо всем прекрасным мужчинам за такой подарок… Невероятное количество роз и больших медведей… Это так приятно…» — призналась актриса.