У Анны Хилькевич украли телефон возле Эйфелевой башни

Актриса уже вернулась в Россию, но до сих пор находится под впечатлением от съемок в шоу «Форт Боярд», как и от исчезновения собственного средства связи.

Известная актриса Анна Хилькевич рассказала, что в Париже у нее украли телефон.

«Прошло уже почти 2 дня после моей недавней поездки во Францию, но до конца переключиться и отойти я пока не смогла. Может виной телефон, украденный около Эйфелевой башни, а может, это все эмоции от «Форта Боярд». В любом случае, все это было незабываемо», — поделилась Хилькевич на своей странице в Instagram.

Звезда «Универа. Новая общага» опубликовала фото на фоне Эйфелевой башни, на котором видно, насколько она была счастлива во время поездки во Францию.

Поклонники актрисы поспешили ее успокоить, выяснилось, что и некоторые из них также становились жертвами воров во время поездок за границу.

больше по теме Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой По словам актрисы, в каждом из нас живет частичка балерины.

Напомним, в приключенческом шоу «Форт Боярд», где в этот раз ведущим выступит лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, примут участие 50 звезд. Они будут разбиты на тематические команды по пять человек. По первым отзывам участников в соцсетях, участие в шоу никого не оставляет равнодушным и дает море эмоций.