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«Отпускное настроение»: Кайли Дженнер снялась в одной шляпе

Звезда реалити-шоу поделилась фото в стиле ню.

«Отпускное настроение»: Кайли Дженнер снялась в одной шляпе
Кайли Дженнер полностью разделась. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер обожает дразнить фанатов. Вот и в этот раз звезда реалити-шоу выложила в соцсети провокационный снимок, где она позирует на фоне бассейна.

«Фишкой» фото является то, что кроме широкополой шляпы, полностью скрывающей лицо звезды, на девушке больше ничего нет.

Кайли сидит на бортике бассейна, целомудренно скрестив ноги и прикрыв бюст руками. «Отпускное настроение», — подписала она фото.

Несмотря на то, что «пикантные» части тела модели скрыты, снимок все равно оставляет простор для воображения.

«Обожаю это фото!», — написал один. «Превосходно! Хочу еще больше таких снимков, демонстрирующих твое прекрасное тело. У каждой красивой девушки должно быть множество таких фотографий в Instagram», — высказал пожелание другой.

«Отпускной» снимок Кайли появился после того, как она выложила фото своего частного джета, названного ее именем.

На борту самолета она устроила девичник в честь запуска своей новой линейки средств по уходу за телом.

Модель и ее подруги с удовольствием позировали перед самолетом в одинаковых розовых спортивных костюмах.

Интерьер джета также был с розовыми акцентами, включая подушки и наряды стюардесс.

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«Отпускное настроение»: Кайли Дженнер снялась в одной шляпе
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