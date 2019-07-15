Ирина Шейк прокатилась на экологическом болиде в наряде от Burberry

Ирина Шейк устроила себе экстремальный уикенд в Нью-Йорке. Звезда подиума посетила финальный сезон «Формулы Е», где за первенство боролись 22 пилота и одиннадцать команд. Модель стала не только болельщицей, но и своего рода участницей рейс-состязания.

На спортивное мероприятие экс-подруга Брэдли Купера пришла в стильном наряде от Burberry: обтягивающей бежевой юбке из кожи, черной майке с логотипом бренда и пестрых туфлях-лодочках с элегантным ремешком.

Основатель и руководитель «Формулы E» Алехандро Агаг предложил звезде прокатиться на болиде. Хотя наряд Ирины не совсем подходил для гонок, она сумела найти выход из положения. «Кому нужны лодочки, чтобы ехать на автомобиле?» — пошутила она, скидывая туфли.

Алехандро взял на себя роль инструктора, сев в гоночную машину BMW i8 рядом с Шейк. После захватывающей гонки Ирина призналась, что поездка вместе с Агагом была захватывающей.

В Instagram фэшн-икона рассказала, что в последний раз была на «Формуле Е» четыре года назад в Лос-Анджелесе и за это время соревнования продвинулись далеко вперед.

Ирина отметила, что в основе гонок лежит концепция экологически безопасного и рассчитанного на долгосрочную перспективу социально-экономического развития транспорта, а используемая энергия от возобновляемого источника в автомобилях заслуживает одобрения.

«Я польщена тем, что посетила финальный заезд сезона», — добавила она.