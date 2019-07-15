Александр Яцко вспомнил начало романа с Еленой Валюшкиной

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил начало своего романа с актрисой Еленой Валюшкиной, которая в будущем стала его женой. По его словам, молодость у него была очень бурная. Он постоянно в кого-то влюблялся.

«Помню, как вместе с Димой Певцовым и Алексеем Серебряковым мы ездили в Италию со спектаклем. За 17 дней дали четыре постановки. Ну а свободное время много времени проводили с итальянками. Мы все были очень молодые. Нам хотелось новых впечатлений», — заметил актер.

Знакомство с Валюшкиной случилось у Александра Яцко в Театра Моссовета. Причем на тот момент он был еще никому не известным актером, а его будущая супруга – настоящей звездой. Как рассказал актер, они вместе репетировали в одной пьесе и быстро поняли, что симпатизируют друг другу. При этом Валюшкина стала ездить к актеру в гости.

«Мы пили вино, разговаривали. Я не завидовал ее популярности, но все время говорил ей, что сплю с заслуженной артисткой. Мы к этим шуткам легко относились. Вместе мы были одной командой. Я прекрасно понимал, что наша женитьба – дело времени. Так в итоге и случилось», – рассказал актер.