Эмин Агаларов стал владельцем глянцевого журнала

Речь идет о российской версии журнала ОК!. Сумма сделки пока не разглашается.

Владелец Forbes и российской версии международного журнала ОК! Магомед Мусаев нашел покупателя для этого развлекательного глянцевого журнала. Приобрести известный еженедельник согласился певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, который сам нередко становится персоной подобных изданий. Новый владелец сразу пообещал, что главный редактор Вадим Верник останется на посту и редакционная политика не изменится. Но финансовые условия сделки в интервью РБК не раскрыл.

По словам Агаларова, владелец «АС Рус Медиа» Магомед Мусаев передает ему вместе с журналом товарный знак ОК!, сайт издания и команду. Свидетельство о регистрации СМИ будет переоформлено на новое юрлицо.

У Агаларова есть активы в медиа-индустрии: под брендом «Жара» работают радиостанция и телеканал, выпускается журнал, в Баку проходит ежегодный музыкальный фестиваль. В 2016-м вместе с одним из основателей «Русского радио» Сергеем Кожевниковым музыкант и бизнесмен запустил канал «Твой дом» о ремонте и строительстве.

Владельцем бренда ОК! является британская медиа-группа Reach, которая издает в том числе таблоиды Mirror и Daily Star. По лицензии Reach журнал ОК! помимо России издается еще в 14 странах — в Болгарии, Китае, Японии, Монголии, Латвии, Грузии и других.