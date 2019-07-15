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Эмин Агаларов стал владельцем глянцевого журнала

Речь идет о российской версии журнала ОК!. Сумма сделки пока не разглашается.

Эмин Агаларов стал владельцем глянцевого журнала
Эмин Агаларов/instagram.com/eminofficial/

Владелец Forbes и российской версии международного журнала ОК! Магомед Мусаев нашел покупателя для этого развлекательного глянцевого журнала. Приобрести известный еженедельник согласился певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, который сам нередко становится персоной подобных изданий. Новый владелец сразу пообещал, что главный редактор Вадим Верник останется на посту и редакционная политика не изменится. Но финансовые условия сделки в интервью РБК не раскрыл.

По словам Агаларова, владелец «АС Рус Медиа» Магомед Мусаев передает ему вместе с журналом товарный знак ОК!, сайт издания и команду. Свидетельство о регистрации СМИ будет переоформлено на новое юрлицо.

У Агаларова есть активы в медиа-индустрии: под брендом «Жара» работают радиостанция и телеканал, выпускается журнал, в Баку проходит ежегодный музыкальный фестиваль. В 2016-м вместе с одним из основателей «Русского радио» Сергеем Кожевниковым музыкант и бизнесмен запустил канал «Твой дом» о ремонте и строительстве.

Владельцем бренда ОК! является британская медиа-группа Reach, которая издает в том числе таблоиды Mirror и Daily Star. По лицензии Reach журнал ОК! помимо России издается еще в 14 странах — в Болгарии, Китае, Японии, Монголии, Латвии, Грузии и других.

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Forbesжурнал ОК!Эмин Агаларов

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Эмин Агаларов стал владельцем глянцевого журнала
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