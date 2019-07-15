Валерия Ланская дважды за сутки сменила имидж

Актриса перевоплотилась из брюнетки в блондинку, а потом попробовала на себе и рыжий цвет. Оказалось, что звезда поиграла в соцсети в приложении WhatsApp.

Известная актриса Валерия Ланская решила сменить образ и перекрасилась в блондинку, о чем и сообщила своим поклонникам в Instagram. Большинство из них, увидев фото своей любимицы, остались в недоумении, преображение актрисы им совсем не понравилось. По их мнению, брюнеткой ей было однозначно лучше, а со светлыми волосами она якобы стала выглядеть старше лет на 10.

К удивлению многих, спустя 8 часов Валерия Ланская уже предстала в образе рыжей красавицы.

«А к ночи психанула и стала рыжей, друзья! Какие же вы прекрасные! И доверчивые! Это была шутка! Конечно, я не перекрашивалась, но как приятно ваше участие и как интересны ваши мнения! Спасибо, что переживаете! Что вам не безразлично!» — призналась актриса в Instagram.

Как оказалось, она просто использовала специальное приложение, где можно «поиграть» с фото и посмотреть себя в разных вариантах, например, как будешь выглядеть пожилым, с другой прической или с другим цветом волос.