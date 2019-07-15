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Ким Кардашьян объяснила, как сделала тонкую талию

Модель ответила на вопрос, обращалась ли она к пластическим хирургам для создания более рельефных форм.

Ким Кардашьян объяснила, как сделала тонкую талию
Ким Кардашьян/instagram.com/photosofkimk/

38-летняя американская модель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» ответила на вопросы свой давней подруги Анастасии Соар, каким образом ей удается достигать таких космических форм: объемных ягодиц в сочетании с очень тонкой талией.

На видео, которое Анастасия разместила на своей странице в Instagram, Соар снимает Ким, на которой надето платье, как кожа облегающее стройную фигуру красотки. «Как это возможно, объясни мне? Я знаю тебя столько лет, но не понимаю», — задает вопрос Соар и далее уточняет, удаляла ли модель ребра, как многие подозревают.

«Я думаю, что мне помогает вегетарианская диета. Сегодня моя талия действительно стала узкой», — заявила в ответ Ким Кардашьян. В то же время она не скрывает, что сделала несколько пластических операций. Ким также уверяет, что своими формами она обязана не только веганской диете, но и регулярным занятиям спортом.

У Ким фигура — песочные часы, только в более утрированном варианте, чем у обычных девушек. Ее рост составляет 158 см, вес 58-59 кг, параметры и 99–66–102 (грудь–талия–бедра).

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"Семейство Кардашян"звезда реалити-шоуКим Кардашьянмодель

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Ким Кардашьян объяснила, как сделала тонкую талию
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