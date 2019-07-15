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«Я расстаюсь быстро»: Юлия Высоцкая высказалась о кризисе в отношениях

Актриса и телеведущая объяснила, как, по ее мнению, уходит любовь.

«Я расстаюсь быстро»: Юлия Высоцкая высказалась о кризисе в отношениях
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая более 20 лет живет в браке с режиссером Андреем Кончаловским. Они встретились в сочинском отеле «Жемчужина» во время кинофестиваля «Кинотавр». Начало отношений было очень романтичным, но со временем отношения трансформировались. Юлия подтвердила: чувства и брак эволюционируют.

По словам актрисы, с ней не так просто ужиться, поскольку она перфекционист, однако любовь помогает близким терпеть ее недостатки, а ей проявлять мягкость к тем чертам, которые не нравятся в родных людях. В этом и заключается смысл семейной жизни, считает Высоцкая. Как рассказала актриса в своем недавнем интервью, она не всегда принимает решение работать над отношениями, есть определенный предел, который ставит точку.

«Я расстаюсь быстро. Но расставание не обязательно происходит в один момент. Есть этот момент внутреннего перехода: одно торможение, второе, третье, их может быть десяток, это расставание внутри меня может идти год и может быть не видно со стороны. Но в конце концов наступает последний момент. И, когда я сказала — конец, чаще всего дороги назад нет», — рассказала Юлия изданию «Домашний очаг».

Как считает звезда, если есть внутреннее ощущение, что эти отношения тебе важны и нужны, то работать стоит, а если есть сомнения — то нужно брать тайм-аут. Важно уметь слушать себя. «У меня было несколько ситуаций, когда ты в отношения что-то вкладываешь, вкладываешь, потом замедляешь эти вложения, потом понимаешь, что все, это предел», — поделилась Юлия.

Несмотря на то, что не раз ходили слухи о проблемах в звездной семье Высоцкой и Кончаловского, пара вместе. Более того, 20 января в Троицком соборе Псковского кремля они обвенчались. На церемонию актриса и режиссер пригласили всего несколько человек, среди них были замечен Никита Михалков – младший брат Андрея Сергеевича, сын пары Петр и его крестный Владимир Никитин.

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«Я расстаюсь быстро»: Юлия Высоцкая высказалась о кризисе в отношениях
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