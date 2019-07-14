ЗВЕЗДЫ

Лиза и Гарри Галкины посмотрели концерт папы из вип-ложи

Дети оценили творчество родителя бурными аплодисментами.

Лиза и Гарри Галкины посмотрели концерт папы из вип-ложи
Максим Галкин/instagram.com/maxgalkinru/

Вчера Максим Галкин в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале дал творческий вечер, который прошел при полном аншлаге. Среди благодарных зрителей отметились и два дорогих Галкину человека — дочь Лиза и сын Гарри. Малыши смотрели выступление из вип-ложи, сидя на коленях у своих нянь. Жена артиста Алла Пугачева также находится сейчас в Юрмале, но в кадр она не попала.

Галкин разместил на своей странице в Instagram видеоотчет о концерте. На ролике сначала появляется сам Галкин с репризами, а затем — его дети. Лиза и Гарри заинтересованно смотрят на сцену, а затем горячо аплодируют отцу уже за кулисами.

«Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моем сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое. В конце замастырил импровизационный монолог с юмором абсурда! Местами зрители так смеялись, что я сам чуть не раскололся. Гарри с Лизой были в восторге. Спасибо, рижане, жители Юрмалы, отдыхающие соотечественники, ваш смех будет в моем сердце!» — подписал видео артист.

На пост Максима откликнулись и его звездные подписчики. «Хочу на твой концерт»,  — написала певица Анита Цой. «И я там был, мед пил! Макс, это было феерично! Браво!» — сделал комплимент юмористу композитор Игорь Николаев.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза и Гарри Галкины посмотрели концерт папы из вип-ложи
Интересно?
Поделись с друзьями: