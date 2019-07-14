Лиза и Гарри Галкины посмотрели концерт папы из вип-ложи

Вчера Максим Галкин в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале дал творческий вечер, который прошел при полном аншлаге. Среди благодарных зрителей отметились и два дорогих Галкину человека — дочь Лиза и сын Гарри. Малыши смотрели выступление из вип-ложи, сидя на коленях у своих нянь. Жена артиста Алла Пугачева также находится сейчас в Юрмале, но в кадр она не попала.

Галкин разместил на своей странице в Instagram видеоотчет о концерте. На ролике сначала появляется сам Галкин с репризами, а затем — его дети. Лиза и Гарри заинтересованно смотрят на сцену, а затем горячо аплодируют отцу уже за кулисами.

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«Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моем сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое. В конце замастырил импровизационный монолог с юмором абсурда! Местами зрители так смеялись, что я сам чуть не раскололся. Гарри с Лизой были в восторге. Спасибо, рижане, жители Юрмалы, отдыхающие соотечественники, ваш смех будет в моем сердце!» — подписал видео артист.

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На пост Максима откликнулись и его звездные подписчики. «Хочу на твой концерт», — написала певица Анита Цой. «И я там был, мед пил! Макс, это было феерично! Браво!» — сделал комплимент юмористу композитор Игорь Николаев.