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Лобода показала «плачущую» картину, подаренную Лепсом

Певица красиво намекнула поклонникам, что готовится к концертам в поте лица.

Лобода показала «плачущую» картину, подаренную Лепсом
Светлана Лобода/instagram.com/lobodaofficial/

После концертов в Москве и Санкт-Петербурге Светлана Лобода порадует своих поклонников в Нижнем Новгороде. 16 июля в городе на Волге певица покажет свое шоу SUPERSTAR, к которому, судя по анонсу в  Instagram Светланы, она готовится в поте лица.

В своем мини-блоге Лобода разместила видео. В кадре певицы нет, подписчики лишь слышат голос своего кумира, который распевается на фоне портрета плачущего и истекающего потом человека. Таким образом Лобода продемонстрировала, что выкладывается по полной программе, со всей серьезностью во время подготовки концерта в Нижнем.

«С сегодняшнего дня начался этап подготовки к огромному стадиону в Нижнем Новгороде. Это всегда так волнительно, и в этот раз это будет новая ступень», — пообещала звезда фанатам.

Раскрыла Лобода и секрет происхождения удивительной картины. Оказывается, она появилась у певицы с подачи певца Григория Лепса.

«На видео — моя любимая картина. Была подарена Григорием Лепсом. Безмерная благодарность за нее Вам, Гриша».

Подписчики пожелали Светлане удачного концерта в Нижнем Новгороде и поинтересовались, кто автор картины, «одинаково изумительной и отталкивающей». Возможно, ответ на этот вопрос появится в одном из следующих постов Лободы.

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Тэги:

Григорий ЛепсСветлана Лобода

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Лобода показала «плачущую» картину, подаренную Лепсом
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