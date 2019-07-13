Рудковская призналась, что боится летать на самолетах

Продюсер много путешествует, но только сейчас она призналась, что каждый раз поднимается на борт с замиранием сердца.

Яна Рудковская обсуждала с Тиной Канделаки комплексы, после чего пришли к выводу, что они есть почти у каждого. Если у человека нет комплексов, скорее всего, он страдает от какой-либо фобии. Рудковская откровенно написала в Instagram, что комплексы её не касаются, но продюсер боится летать на самолетах.

Аэрофобия может показаться для звезды странной – за последний месяц она побывала во Франции, Греции и Японии. Раньше продюсер не задумывалась о возможных катастрофах, но после рождения младшего сына стала бояться перелетов. У Рудковской оказалось много знакомых, которые также страдают от аэрофобии. Они путешествуют только на поездах. В то же время многие друзья постоянно летают на гастроли без проблем.

«Сжимаю волю в кулак и захожу в очередной самолёт, стараясь ни о чем плохом не думать, но если заявлен не тот борт или по моему маршруту летит только компания с сомнительной репутацией — я никогда не полечу. Таких случаев было не много, но они были. Для меня безопасность важна прежде всего», — призналась Яна Рудковская.

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Звезда как огня боится летать на вертолетах и маленьких самолетах. Рудковская тоскует по тем временам, когда фобия её не волновала. Продюсер борется со страхом и надеется однажды его преодолеть.