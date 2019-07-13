Эксперт посоветовала Звереву бороться с «дряблостью» кожи

Сергей Зверев одним из первых опробовал на себе чудеса пластической хирургии. Певец начал с ринопластики – после аварии он захотел поправить нос. Звездный стилист остался в восторге от операции, которую провели в далеком 1995 году. С тех пор поклонники сбились со счета, сколько раз 56-летняя звезда ложилась на операционный стол.

Пластический хирург Мадина Байрамукова перечислила все изменения во внешности Сергея Зверева. По словам специалиста, певец удалял комки Биша ради острых скул, сделал ринопластику и подтяжку лица. Также хирурги скорректировали форму губ, подбородка, нижнюю челюсть.

«Я, как пластический хирург, не осуждала бы Зверева ни за размер губ, ни за размер носа. В его случае это не выглядит по-уродски. Наоборот, учитывая его эпатажную внешность, все смотрится очень гармонично в сочетании с внешним образом и обликом в целом. На мой взгляд, сейчас Звереву лучше остановиться с походами к пластическим хирургам», — рассказала Мадина Байрамукова порталу «Собеседник».

Несмотря на женственные черты лица, эксперт советует ничего Звереву не менять в образе. По её мнению, нужно сохранить те пропорции, к которым привыкли поклонники. Однако возраст берет свое. «Ему необходимо бороться с дряблостью», — сказала Байрамукова. Ночной образ жизни, профессиональный грим и свет софитов ухудшают состояние кожи лица.

Мадина Байрамукова советует Сергею Звереву обратиться к косметологам. Современные технологии позволят подтянуть кожу. Эксперт обращает внимание не только да лицо, но также на колени, декольте и шею. Именно эти части тела выдают возраст.