Рудова ради фотосессии примерила платье-сорочку и косуху

В начале июля российской актрисе Наталье Рудовой исполнилось 36 лет. Свой праздник она вместе с друзьями решила отметить в Нью-Йорке, причем торжество растянулось аж на пять дней.Оказавшись в самом знаменитом американском городе, артистка не упустила возможности поучаствовать в модной фотосъемке. На кадрах она позировала в мини-платье и выглядела словно героиня из фильма «Секс в большим городе».

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Стоит отметить, что Рудова набрала несколько лишних килограммов минувшей зимой. Она сразу начала усиленно тренироваться в спортзале и ограничивать себя в питании, чтобы вернуться в форму. Поклонники в свою очередь считали, что актриса для переживает. Они решили, что девушка только похорошела. В соцсети, несмотря на недовольство своей фигурой, Наталья то и дело публикует пикантные кадры, на которых позирует в купальнике или мокрой одежде.

На этих выходных звезда порадовала поклонников новыми снимками. Она приняла участие в новой чувственной фотосессии. Рудова облачилась в черное платье-сорочку и косуху. В таком наряде она позировала перед камерой, демонстрируя свои длинные и стройные ноги. Образ актриса дополнила ярким макияжем.

«Чувствуешь меня? Посчастливилось поработать с прекрасным фотографом», — похвасталась девушка.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда и фигуры. «Какая же вы красивая», «Как всегда, шикарная», «Совершенство», «Какая красивая, все идеально», «Мощно», «Очень эффектно», — прокомментировали пост подписчики.