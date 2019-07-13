Инна Маликова отметилась в трендовом купальнике на отдыхе

Семья Маликовых очень творческая. Наследники Юрия Маликова пошли по его стопам и стали артистами. Дочка певца Инна Маликова является руководителем и солисткой группы «Новые Самоцветы». В свои 42 года она может дать фору даже супермоделям. Свою стройную фигуру девушка подчеркивает элегантными костюмами или вечерними платьями с пикантными деталями. В обычной жизни она облачается то в джинсы, то в яркие костюмы.

Ранее Инна рассказала, что регулярно посещает врача. Это помогает ей поддерживать себя в хорошей форме и сохранять молодость. «Между перелётами и гастролями первым делом, конечно, я всегда стараюсь найти время на восстановление», — признавалась певица. «C генетикой у меня более или менее все не плохо, питаюсь я тоже „почти“ всегда правильно, если не считать гастроли. Но самое главное — это тот уход и те консультации, которые я получаю между поездками», — делилась она.

Побывав у врача и сделав ряд процедур, Инна приехала в Черногорию. Уже несколько дней артистка отдыхает на побережье, демонстрируя подтянутую фигуру. С собой она взяла несколько купальников. В первый день девушка загорала в бикини лазурного цвета. А накануне она облачилась в купальник с завышенной талией лимонного оттенка. Именно такой фасон в моде в этом сезоне, об этом ранее эксперты рассказали порталу Teleprogramma.pro.

Поклонники восхитились стройной фигурой звезды. «Какая у вас точеная фигурка», «Инна, вы просто супер! Никакой пошлости, красота и здоровье, а за этим стоит ежедневный труд», «Инна, ну нельзя же быть такое безупречной во всем!», «Красотка! Какой купальник!», — прокомментировали пост подписчики.