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Пресс на зависть: Дакота предстала в кружевном белье на фотосессии

Певица недавно сделала липосакцию, поэтому не постеснялась раздеться для мужского журнала.

Пресс на зависть: Дакота предстала в кружевном белье на фотосессии
Рита Дакота. фото: instagram.com/ritadakota/

Рита Дакота не скрывала, что в юности выглядела как пацанка. Более женственной, со слов певицы, она стала, когда в ее жизни появился Влад Соколовский. Надевать каблуки, выбирать платья подчеркивающие фигуры девушка стала ради мужа. В прошлом году она, к сожалению, развелась с супругом, который оказался неверным. Теперь артистка сама воспитывает их дочь Мию, но не запрещает Соколовскому с ней видеться.

После родов Рита долго не могла вернуться в форму. Врачи запрещали ей заниматься спортом. Когда она все же вернулась к тренировкам, то достичь результата у нее не получалось. Тогда певица прибегла к липосакции. Скрывать она это не стала, в отличие от других знаменитостей. Более того, Дакота снялась в фотосессии для мужского журнала, показав свою обновленную фигуру. На обложке она появилась почти топлесс. Ее грудь прикрывала лишь кофта в сеточку.

Позже артистка поделилась снимками, которые также вошли в журнал. На них Рита то в кружевном белье и с кожаной курткой на плечах. Ей захотелось придерживаться рокерского стиля, поэтому даже сама съемка проходила за кулисами в гримерке. Не побоялась звезда и оголить. На одном из кадров она позирует топлесс, прикрывая бюст руками. Не менее пикантным получился образ в оранжевых ботфортах и почти прозрачном белье. На снимках можно увидеть подтянутый пресс Дакоты, на котором виднеются кубики.

Поклонники пришли в восторг от фотосъемки. Многие не ожидали, что певица может выглядеть столь соблазнительно. «И эта женщина говорит, что у неё колени пельмени! Просто шикарная фигура… а пресс», «Очень красивые фото, от вас глаз не отвести», «Это так красиво и эстетично», «Девушка огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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Пресс на зависть: Дакота предстала в кружевном белье на фотосессии
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