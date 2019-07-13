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Ким Кардашян выбрала яркий наряд для прогулки на отдыхе

Несколько дней телезвезда провела в Коста-Рике с сестрой Кортни.

Ким Кардашян выбрала яркий наряд для прогулки на отдыхе
Ким Кардашян. фото: globallookpress.com

Ким Кардашян (Kim Kardashian) прославилась благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашян», а также благодаря своей нестандартной фигуре. Теперь миллионы девушек регулярно ходят в спортзал, чтобы их пятая точка выглядела так же, как у американской звезды. Сама модель тоже много работает над собой, чтобы оставаться в форме. Как только на ее бедрах появляется целлюлит, поклонники начинают критиковать девушку и отписываться от нее в соцсетях. Такого она старается не допускать.

За каждым движением Ким следят журналисты и фанаты. Она делает все, чтобы оставаться привлекательной. Из-за пышных форм ей не так просто подбирать себе наряды, но с этой задачей модель всегда справляется. Многие даже считают девушку иконой стиля. Свои бедра Кардашян любит подчеркивать облегающими платьями или лосинами. Недавно она отдохнула в Коста-Рике. Снимками из отпуска звезда поделилась в соцсети.

На них Ким запечатлена во время прогулки. В кадре она позирует в цветастом костюме, состоящем из легких брюк и топа. Образ дополнил красный маникюр и педикюр. Примечательно, что гулять девушка отправилась босиком. Также на заднем плане можно увидеть ее сестру Кортни. Модель выглядела не менее стильно в коралловом мини-платье. От обуви она тоже предпочла отказаться. Поклонники восхитились снимком. Многие сразу не поверили, что сестры не побоялись ходить там босиком.

Напомним, что не так давно Кардашян была замечена на свидании с мужем Канье Уэстом. Тогда для похода в ресторан она облачилась в леггинсы и топ черного цвета, а также со змеиным принтом. Похоже, что именно такие костюмы девушка предпочитает носить летом. В них она выглядит стильно и соблазнительно.

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Ким Кардашян выбрала яркий наряд для прогулки на отдыхе
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